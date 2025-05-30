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30.05.2025  18:49   Дмитро Колонєй

Важливо, щоб харків’яни могли жити у своїх домівках, повертатися до Харкова - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував в ефірі національного телемарафону.


Важливо, щоб харків’яни могли жити у своїх домівках, повертатися до Харкова - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов розповів в телеефірі, що загалом з початку повномасштабного вторгнення в Харкові зазнали пошкоджень близько 12 тис. будівель, серед яких - 8 тис. житлових багатоповерхівок і приватних будинків. 
 
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«Чимало з них, на жаль, не підлягають відновленню. Зараз усі фахівці працюють, щоб відбудувати те, що можливо. До кінця року плануємо відновити 200 будинків. Вдячний Президенту та уряду, які виділяють Харкову державні субвенції. Також у цій роботі використовуємо кошти міського бюджету. Важливо, щоб харків’яни могли жити у своїх домівках, могли повертатися до Харкова. Відбудова житла - це наш пріоритет», - наголосив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мешканці Харкова не відчують змін у роботі транспорту через пошкодження ворогом тролейбусного депо. 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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