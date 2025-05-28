28.05.2025 17:05 Віталій Хіневич

Вчинив стрілянину на зупинці громадського транспорту в Харкові: зловмиснику повідомили про підозру

Перебуваючи у тролейбусі, харків’янин у стані алкогольного сп’яніння вступив в словесний конфлікт із раніше незнайомим йому чоловіком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Надалі на зупинці громадського транспорту, зловмисник продовжив сварку та зі стартового пістолета «SUR» здійснив постріли у повітря.

На виклик оперативно прибули працівники поліції та затримали порушника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчими порушнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

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