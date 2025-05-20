20.05.2025 15:30 Віталій Хіневич

У Харкові оголосили набір кандидатів у почесні амбасадори

У місті Харкові оголошено відбір кандидатів у почесні амбасадори Харківської міської територіальної громади, які представлятимуть її за кордоном.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Мета діяльності почесних амбасадорів - подальше підвищення міжнародного авторитету міста Харкова, рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, зміцнення позитивного іміджу та розвиток міжнародного співробітництва тощо.

Діяльність почесних амбасадорів може здійснюватися як на території України, так і за кордоном.

Почесними амбасадорами можуть стати:

особи, які є громадянами України або громадянами країн, які мають тісний зв'язок з Харковом;

представники в галузях науки та освіти, інформаційних технологій та цифрової промоції, культури, спорту, бізнес-сектору та економіки, а також громадські діячі та інші особи, які бажають займатися промоцією Харкова на міжнародному рівні.

Серед головних завдань амбасадорів - налагодження процесу комунікації та оптимізації заходів щодо реалізації спільних з закордонними містами проєктів у різних галузях, сприяння в обміні інформації з українськими та зарубіжними партнерами. Вони мають брати участь у ділових радах, роботі бізнес-організацій та інших структур, створених містами-партнерами Харкова, а також сприяти пошуку інвестицій.

Для участі у відборі необхідні:

копія документа, що посвідчує особу, закордонний паспорт;

мотиваційний лист на ім’я Харківського міського голови Ігоря Терехова (в листі потрібно зазначити, які проєкти вже реалізовані та які кандидат планує реалізувати в країні, де бажає стати почесним амбасадором);

автобіографія з якісним портретним фото;

рекомендаційні листи та інші документи, що підтверджують відповідність кандидата критеріям відбору;

сертифікат, що засвідчує рівень володіння іноземною мовою (за наявності);

згода на збирання, обробку та (або) використання інформації про персональні дані кандидата.

Амбасадори працюватимуть на громадських засадах.

Документи необхідно надіслати до 27 травня на електронну пошту: [email protected] . У темі повідомлення треба зазначити: «Участь у відборі на звання Почесного амбасадора Харківської міської територіальної громади».

Всі документи необхідно надіслати одним листом у форматі PDF.

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