16.05.2025 20:30 Віталій Хіневич

Харків’янин вчергове підкорив Еверест

Цим досягненням чоловік встановив два нові національні рекорди за кількістю сходжень.

Випускник Каразінського університету Валентин Сипавін всьоме підкорив Еверест і встановив рекорд України, передає РЕДПОСТ.

«Каразінці — серед тих, хто підкорює найвищі вершини — у прямому сенсі цього слова! І показують відмінні результати та встановлюють світові рекорди не лише в науці!», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2024 році випускник факультету геології, географії, рекреації і туризму університету, один із найсильніших альпіністів і льодолазів України Валентин Сипавін успішно піднявся на вершину гори Еверест.

Цим досягненням він встановив два нові національні рекорди за кількістю сходжень на Еверест — 7 разів та Лхоцзе — 3 рази. Це стало безпрецедентним досягненням для українського альпінізму.

Раніше альпініст побував на Евересті у 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 і двічі у 2024 роках.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські велоспортсмени увійшли до трійки лідерів у всеукраїнському рейтингу за 2024 рік.