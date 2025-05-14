14.05.2025 18:34 Дмитро Колонєй

Під Харковом судитимуть біглу посадовицю окупаційного уряду

Чим займалася при загарбниках жінка під Харковом з'ясували під час спецрозслідування правоохоронця.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 44-річна мешканка селища Великий Бурлук під час захоплення населеного пункту окупаційною армією жінка пішла на співпрацю з ворогом.

добровільно працевлаштувалась до ворожої адміністрації;

у липні 2022 року обійняла посаду «заведующей сектора обслуживания граждан» в окупаційному відділенні пенсійного фонду;

маючи досвід роботи у сфері державної політики з питань пенсійного забезпечення, застосовувала професійні навички на користь загарбників; організовувала надання місцевим мешканцям роз’яснень і консультацій;

розглядала їхні заяви;

забезпечувала прийом документів для призначення, перерахунку і виплати пенсій у російських рублях і так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки;

керувала діяльністю очолюваного підрозділу з обліку, видачі та зберігання пенсійних посвідчень;

організовувала ведення обліку даних.

Свої «обов’язки» жінка виконувала до моменту деокупації. Наразі обвинувачена переховується від правосуддя, її оголошено у розшук.

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Жінку судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. Їй загрожує від пʼяти до десяти років за гратами без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до пʼятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.