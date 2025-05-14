    
Главная Новини Харкова Медицина Про стан захворюваності грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні розповіли у МОЗ
14.05.2025  17:40   Віталій Хіневич

Про стан захворюваності грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні розповіли у МОЗ

За останній тиждень моніторингу з 5 по 11 травня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 98 706 осіб, із них 60 534 – діти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
До лікарень потрапило 2 697 пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, із них 1 636 дітей. Усі отримали необхідну медичну допомогу. 
 
У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 9,3%. Загалом, по країні захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 на 43,3% менше розрахованого епідпорогу на 2024/2025 сезон. 
 
У всіх регіонах України наразі не перевищено рівні захворюваності — зафіксовано передепідемічний рівень. Однак, віруси грипу досі циркулюють в 11 регіонах країни. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом квітня та травня спостерігається постійне зменшення кількості нових випадків.
 
З початку епідсезону 2024/2025, з 30 вересня 2024 року по 11 травня 2025 року, на ГРВІ перехворіла 4 530 421 людина. Це на 3,9% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. Підтверджено 21 236 випадків захворювання на COVID-19 із загальної кількості захворілих на ГРВІ. З початку епідсезону внаслідок ускладнень ГРВІ, грипу та COVID-19 медики повідомили про 190 летальних випадків.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 14 травня.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Медицина Медики Харківщини врятували людське життя 09.05 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 травня 07.05 Медицина Про захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 розповіли у МОЗ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 