14.05.2025 17:40 Віталій Хіневич

Про стан захворюваності грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні розповіли у МОЗ

За останній тиждень моніторингу з 5 по 11 травня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 98 706 осіб, із них 60 534 – діти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

До лікарень потрапило 2 697 пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, із них 1 636 дітей. Усі отримали необхідну медичну допомогу.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 9,3%. Загалом, по країні захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 на 43,3% менше розрахованого епідпорогу на 2024/2025 сезон.

У всіх регіонах України наразі не перевищено рівні захворюваності — зафіксовано передепідемічний рівень. Однак, віруси грипу досі циркулюють в 11 регіонах країни. Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цього епідсезону був зафіксований у лютому. Протягом квітня та травня спостерігається постійне зменшення кількості нових випадків.

З початку епідсезону 2024/2025, з 30 вересня 2024 року по 11 травня 2025 року, на ГРВІ перехворіла 4 530 421 людина. Це на 3,9% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. Підтверджено 21 236 випадків захворювання на COVID-19 із загальної кількості захворілих на ГРВІ. З початку епідсезону внаслідок ускладнень ГРВІ, грипу та COVID-19 медики повідомили про 190 летальних випадків.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram