Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині

У Харкові та області прогнозуються град та шквали.
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 14 травня.
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День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
14 травня свято відзначають фрілансери.
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