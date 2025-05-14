    
Главная Новини Харкова Суспільство Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині
14.05.2025  14:50   Віталій Хіневич

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині

У Харкові та області прогнозуються град та шквали.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 14 травня очікуються:
 
  • по місту гроза, град, шквал, 15 - 20 м/с;
  • по області грози, місцями шквал, 15 - 20 м/с, град, I рівень небезпечності, жовтий.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 14 травня.

Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 травня 13.05 Суспільство Погодні умови першої декади травня в Харківській області: синоптики підбили підсумки 13.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 