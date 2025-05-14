14.05.2025 14:50 Віталій Хіневич

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині

У Харкові та області прогнозуються град та шквали.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 14 травня очікуються:

по місту гроза, град, шквал, 15 - 20 м/с;

по області грози, місцями шквал, 15 - 20 м/с, град, I рівень небезпечності, жовтий.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 14 травня.