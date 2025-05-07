07.05.2025 16:00

Зрадник, який наводив російські «КАБи» на оборонців Харкова отримав 15 років тюрми

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який діяв на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засудженим є місцевий мобілізований, якого окупанти дистанційно завербували у серпні 2024 року. На замовлення російського гру зрадник мав скоригувати повітряний удар по підрозділу, в якому проходив службу.

В обмін на координати для вогневого ураження воєнна розвідка рф обіцяла «евакуювати» агента до країни-агресора.

Для цього перед ворожим обстрілом він планував прибути до визначеного місця на передовій, де окупанти мали підготувати йому «коридор» для переходу лінії фронту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали «крота» восени 2024 року, коли він готувався навести російські керовані авіабомби на ціль, а потім втекти до рф.

У разі переходу через лінію боєзіткнення зрадник планував вступити до окупаційних угруповань країни-агресора, щоб воювати проти України.

Також у ході розслідування встановлено, що агент додатково шпигував за бойовими позиціями української ППО, яку ворог сподівався «обійти» під час авіаудару.

На підставі доказів, зібраних СБУ, колегія суддів визнала зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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