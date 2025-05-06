    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ігор Терехов розповів подробиці про наслідки ворожої атаки безпілотників
06.05.2025  17:50   Віталій Хіневич

Ігор Терехов розповів подробиці про наслідки ворожої атаки безпілотників

Цієї ночі Харків знову зазнав масованої атаки БПЛА. З 20 «Шахедів», що долетіли до міста, три не вибухнули. Але й решти вистачило, аби завдати серйозної шкоди.

 
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Постраждали двоє людей. 
 
Пошкоджено 40 житлових об'єктів: 22 багатоповерхівки й 18 приватних будинків. Вибуховою хвилею вибито 920 вікон - половину вже закрили. На місцях постійно працюють комунальні служби: енергетики, водоканал, тепломережі, транспортники, будівельники, гуманітарні організації. Всі роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям нормальне життя.
 
У Шевченківському районі дрон не вибухнув, але спричинив пожежу на даху будинку. Її оперативно загасили рятувальники.
 
У Київському районі найбільше постраждав малий бізнес. На ринку «Барабашово» знищено до сотні торгових точок - переважно з дитячими іграшками та канцелярією. Керівництво ринку вже пообіцяло підприємцям нові місця для торгівлі. 
 
Також зруйнований готель і пошкоджено новобудову, яка, на щастя, ще не була заселена.
 
У Холодногірському районі завершуємо закриття контурів житлових будинків. Завтра мобільний ЦНАП працюватиме в найближчій до місця «прильоту» школі, аби власники житла змогли оперативно подати заяви на компенсацію. Вся додаткова інформація - від районної адміністрації.
 
В Індустріальному районі маємо незначні руйнації в приватному секторі. Вибиті вікна забили, зараз обстежуємо дахи - якщо виявимо пошкодження, одразу почнемо ремонт.
 
Попри важку ніч, Харків, як завжди, працює. Вдячність і повага кожному, хто відновлює місто!», - сказав Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що масована атака дронів по Харкову спричинила масштабні пожежі в чотирьох районах міста, пошкоджено понад сотню об’єктів.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Надзвичайні події У Харківській області водій авто пропонував хабар правоохоронцям 06.05 Надзвичайні події В Ізюмському районі загасили 5 лісових пожеж 06.05 Надзвичайні події У Харкові син вдарив батька: медики надавали допомогу потерпілому
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 