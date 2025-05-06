06.05.2025 17:50 Віталій Хіневич

Ігор Терехов розповів подробиці про наслідки ворожої атаки безпілотників

Цієї ночі Харків знову зазнав масованої атаки БПЛА. З 20 «Шахедів», що долетіли до міста, три не вибухнули. Але й решти вистачило, аби завдати серйозної шкоди.

Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Постраждали двоє людей.

Пошкоджено 40 житлових об'єктів: 22 багатоповерхівки й 18 приватних будинків. Вибуховою хвилею вибито 920 вікон - половину вже закрили. На місцях постійно працюють комунальні служби: енергетики, водоканал, тепломережі, транспортники, будівельники, гуманітарні організації. Всі роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути людям нормальне життя.

У Шевченківському районі дрон не вибухнув, але спричинив пожежу на даху будинку. Її оперативно загасили рятувальники.

У Київському районі найбільше постраждав малий бізнес. На ринку «Барабашово» знищено до сотні торгових точок - переважно з дитячими іграшками та канцелярією. Керівництво ринку вже пообіцяло підприємцям нові місця для торгівлі.

Також зруйнований готель і пошкоджено новобудову, яка, на щастя, ще не була заселена.

У Холодногірському районі завершуємо закриття контурів житлових будинків. Завтра мобільний ЦНАП працюватиме в найближчій до місця «прильоту» школі, аби власники житла змогли оперативно подати заяви на компенсацію. Вся додаткова інформація - від районної адміністрації.

В Індустріальному районі маємо незначні руйнації в приватному секторі. Вибиті вікна забили, зараз обстежуємо дахи - якщо виявимо пошкодження, одразу почнемо ремонт.

Попри важку ніч, Харків, як завжди, працює. Вдячність і повага кожному, хто відновлює місто!», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що масована атака дронів по Харкову спричинила масштабні пожежі в чотирьох районах міста, пошкоджено понад сотню об’єктів.