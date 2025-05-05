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05.05.2025  16:32   Дмитро Колонєй

У Харкові врятували дитину, яка могла впасти з 12 поверху будинку

Правоохоронці попередили трагедію у Харкові.

Врятували дитину на 12 поверсі будинку поліцейські: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 5 травня 2025 року мешканці одного з густонаселених мікрорайонів Київського району Харкова поінформували, що на 12 поверсі багатоповерхівки у відчиненому вікні стоїть хлопчик. На місці події правоохоронці негайно вжили заходів для встановлення особи матері дитини, повернули її додому та зняли хлопчика з підвіконня.
 
Врятували дитину на 12 поверсі будинку поліцейські: Новини Харкова
 
З 23-річною матір’ю та її малолітнім сином провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та нагадали про серйозну небезпеку, яку становлять відчинені вікна в присутності дітей.
 
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Ювенальні поліцейські застерігають: 
  • Москітна сітка — не захист! Вона не витримує вагу дитини і лише створює ілюзію безпеки. Діти можуть спертись на вікно або вилізти на підвіконня — це смертельно небезпечно.
  • Встановіть обмежувачі або блокіратори на вікна.
  • Не залишайте малюків без нагляду, навіть на короткий час.
  • Відкривайте вікна в режимі провітрювання згори, якщо це можливо.
  • Дбаймо про безпеку наших дітей разом!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, у Харкові на Салтівці випав з вікна та розбився чоловік.

 

Тэги:  допомога, діти, харків, поліція
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