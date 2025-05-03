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03.05.2025  21:15   Віталій Хіневич

Делегація з Харкова взяла участь у святкуванні Дня Кутаїсі

Делегація Харківської міської ради взяла участь у святкуванні «Гвірілоба» - Дня міста Кутаїсі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Під час урочистостей представники харківської делегації зазначили, що Харків і Кутаїсі пов’язують давні дружні відносини, а цього року виповнюється 20 років встановлення побратимських зв’язків між містами.
 
Міський голова Кутаїсі Давид Еремеїшвілі наголосив на важливості партнерських стосунків у непрості часи, коли взаємопідтримка і взаєморозуміння мають особливе значення.
 
У межах святкування також був організований рафтинг на річці Ріоні. Учасники запалили факели в кольорах українського прапора як жест підтримки України.
 
Довідка. День міста в Кутаїсі святкують з XIX століття. Свято має назву «Гвірілоба» (від груз. «гвіріла» - «ромашка»), бо колись цього дня жінки продавали квіти, щоб зібрати кошти на благодійність.
 
 
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Тэги:  харків
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