02.05.2025 23:00 Дмитро Колонєй

Зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях - Ігор Терехов (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки ударів ворога.



Зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях - Ігор Терехов (оновлено)



Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Зафіксовані пожежі на місцях прильотів. Надійшла попередня інформація про удар ворожого БПЛА по приватному будинку. За уточненою інформацією удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів пожежі. 36 постраждалих. Семеро з них шпиталізовані.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про поранених від влучання російських дронів у Харкові