Прогноз погоди у Харкові на 3 травня

У першій половині дня над Харковом пануватиме ясне небо. Однак уже ближче до обіду з'являться хмари, і сонце майже повністю зникне з виду. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 18 – 23° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Розпочате зранку діло може захопити вас до вечора й буде виконане на відмінно. Водночас краще уникати суперечок із близькими.
У першій половині дня над Харковом пануватиме ясне небо. Однак уже ближче до обіду з'являться хмари, і сонце майже повністю зникне з виду. Опадів не передбачається.
3 травня відзначається День свободи друку.
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