03.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 травня

У першій половині дня над Харковом пануватиме ясне небо. Однак уже ближче до обіду з'являться хмари, і сонце майже повністю зникне з виду. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 18 – 23° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

якщо листя на ясені ще не розправилося, а на дубі вже з’явилося – літо буде сухим;

рясна роса на траві зранку – чекайте щедрий урожай огірків;

молода хвоя та велика кількість шишок на ялинці – прикмета гарного врожаю зернових;

гучний і сильний весняний грім – влітку добре вродяться овочі;

солов’ї та ластівки вже прилетіли – заморозків більше не буде;

холодний і вітряний день – цього року на пасіках буде мало меду;

бджоли сідають на певні культури – саме ці рослини пізніше дадуть урожай;

роса вранці – до спекотної погоди;

пішов дощ – упродовж трьох днів не варто нічого сіяти, інакше зійде багато бур’янів.