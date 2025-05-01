01.05.2025 12:20 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу знищено понад 140 одиниць техніки та 61 окупанта

Ситуація в зоні ОТУ «Харків» залишається складною. Росіяни продовжують масовані атаки, застосовуючи дрони та артилерію. Українські військові завдали ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 1 травня 2025 року обстановка в операційній зоні Оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається напруженою, суттєвих змін не зафіксовано.

За минулу добу російські війська здійснили 781 обстріл українських позицій та випустили 144 дрони-камікадзе. У районі Вовчанська противник двічі атакував сили оборони, однак без успіху.

Українські військові продовжують завдавати ударів по живій силі та техніці загарбників. За добу на цьому напрямку ворог втратив 61 військовослужбовця, з яких 35 — безповоротно. Також втрачено або пошкоджено 147 одиниць озброєння та техніки, серед яких:

1 танк;

5 артилерійських систем;

25 автомобілів;

107 безпілотників;

9 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього, було знищено 83 укриття, облаштовані для розміщення особового складу противника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони зупинили ворожі штурми в районах Вовчанська, Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового.