19.04.2025 08:40

Харківщина на ранок 19 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області. Виникали пожежі, є руйнування та постраждалі.

Фото надали у ХОВА. м. Куп’янськ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

17:26 - м. Харків. Горіли домашні речі на площі 10 м.кв. Постраждали 63-річна та 69-річна жінки, отримавши гостру реакцію на стрес.

16:30 - Куп'янський, р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу попередньо КАБ палали конструкції трьох господарчих споруд на загальній площі 300 м.кв.

15:58 - Чугуїівський р-н, Старосалтівська ТГ, с. Шестакове. Внаслідок обстрілу БпЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.

15:57 - Куп'янський, р-н., Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу з БпЛА «Ланцет» пошкоджено будинок.

15:38 - Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка. Внаслідок влучання КАБ горів житловий будинок на площі 80 кв.м та трава на площі 1 га.

14:28 - Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу з FPV-дрону постраждала 60-річна жінка, отримавши вибухову травму.

14:20 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Цапівка. Горів автомобіль на площі 50 м. кв.

13:41 - Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Березівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок, сарай.

10:18 - Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Садовод. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 40 м.кв. Постраждали троє людей, отримавши гостру реакцію на стрес.

10:13 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Гороховатка. Внаслідок обстрілу (попередньо ракетний удар) горів автомобіль на площі 6 м.кв. Постраждала жінка, отримавши гостру реакцію на стрес.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Западного та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 7 пожеж , спричинені ворожими обстрілами.