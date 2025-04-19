19.04.2025 08:15 Віталій Хіневич
За добу на Харківщині зафіксовано 7 пожеж, спричинені ворожими обстрілами
Протягом доби з 18 по 19 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Протягом дня ворог завдавав ударів керованими авіабомбами по населеним пунктам Куп'янського району. В результаті обстрілів сталися 3 пожежі.
У с. Садовод Великобурлуцької громади горів приватний житловий будинок на площі 40 м кв. Постраждало 3 жінки.
У с. Стецьківка Великобурлуцької громади горіли житловий будинок на площі 80 м кв. та сухостій площею 1 га. Без постраждалих.
У м. Куп'янськ горіли три господарчі споруди на загальній площі 300 м кв. Жертв та постраждалих немає.
Усі пожежі оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
До ліквідації 3 побутових пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони.
За добу в природних екосистемах сталося 23 пожежі на загальній площі 25 га. До ліквідації 6 пожеж залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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