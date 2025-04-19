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19.04.2025  08:15   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовано 7 пожеж, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 18 по 19 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом дня ворог завдавав ударів керованими авіабомбами по населеним пунктам Куп'янського району. В результаті обстрілів сталися 3 пожежі.
 
 У с. Садовод Великобурлуцької громади горів приватний житловий будинок на площі 40 м кв. Постраждало 3 жінки. 
 
 У с. Стецьківка Великобурлуцької громади горіли житловий будинок на площі 80 м кв. та сухостій площею 1 га. Без постраждалих.
 
 У м. Куп'янськ горіли три господарчі споруди на загальній площі 300 м кв. Жертв та постраждалих немає.
 
Усі пожежі оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
 
До ліквідації 3 побутових пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони.
 
За добу в природних екосистемах сталося 23 пожежі на загальній площі 25 га. До ліквідації 6 пожеж залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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