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17.04.2025  20:44   Дмитро Колонєй

Мекшанці Харкова передали військовим тисячі святкових смаколиків

Участь в ініціативі взяли працівники різних сфер діяльності у Харкові.

Передали військовим тисячі святкових смаколиків мешканці міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Чистий четвер мешканці Новобаварського району передали українським військовослужбовцям понад 6,5 тис. великодніх пасок. Освячені Архієпископом Харківським і Слобожанським Митрофаном паски поїхали до підрозділів Збройних Сил України. Участь в ініціативі взяли працівники закладів освіти, культури, соціальної сфери та комунальних служб району.
 
Передали військовим тисячі святкових смаколиків мешканці міста: Новини Харкова
 
Передали військовим тисячі святкових смаколиків мешканці міста: Новини Харкова
 
Передали військовим тисячі святкових смаколиків мешканці міста: Новини Харкова
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зробили святковий подарунок воїнам, які знаходяться на лікуванні.

 
Тэги:  подія, привітаня, харків, великдень, діти
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