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16.04.2025  19:35   Дмитро Колонєй

У Харкові зробили святковий подарунок воїнам, які знаходяться на лікуванні

Почастували поранених мешканці Новобаварського району Харкова.

Зробили святковий подарок воїнам, які знаходяться на лікуванні мешканці району міста: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканці Новобаварського району підготували великодні смаколики для військових, які проходять лікування в одному з міських медзакладів. Від імені містян голова райадміністрації Тетяна Цибульник передала захисникам 250 пасок.

Зробили святковий подарок воїнам, які знаходяться на лікуванні мешканці району міста: Новини Харкова

Зробили святковий подарок воїнам, які знаходяться на лікуванні мешканці району міста: Новини Харкова

Зробили святковий подарок воїнам, які знаходяться на лікуванні мешканці району міста: Новини Харкова

 

Тэги:  допомога, великдень, свято, привітання
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