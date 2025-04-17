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17.04.2025  19:10   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова усунули десятки аварій на електромережах міста

Які ще роботи протягом тижня виконали фахівці підприємства розповіли у КП «Міськсвітло» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом тижня спецалиісти комунального підприємства
 
  • усунули понад 20 аварій на мережах зовнішнього освітлення;
  • замінили 16 опор, 80 світильників та близько 150 ламп;
  • відремонтували більше 140 світильників;
  • відновили роботу 1 км мереж освітлення.
 
 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про  ремонт будинків у Холодногірському районі Харкова.
 
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