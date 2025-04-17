Ремонтники Харкова усунули десятки аварій на електромережах міста

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Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Вдалий день для переговорів, організації справ і налагодження стосунків. Ви зможете уникнути конфліктів і грамотно скерувати події у потрібне русло

Прогноз погоди у Харкові на 17 квітня Погода у Харкові буде похмурою протягом більшої частини дня. Сонце з’явиться лише ближче до вечора. Попри хмарність, день обійдеться без опадів.