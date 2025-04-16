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16.04.2025  16:20   Віталій Хіневич

За добу в екосистемах України сталося 280 пожеж

280 пожеж у природних екосистемах, що охопили майже 275 га, зафіксовані в Україні протягом минулої доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Найбільше горіло на Київщині (виникло 56 пожеж), Харківщині (42), Житомирщині (40), Вінниччині (21), Черкащині (17), а також у Сумській і Чернігівській областях — по 16 пожеж у кожній. 
 
Основні причини – необережне поводження з вогнем і навмисні підпали.
 
«Такі дії не лише створюють загрозу для життя і здоров’я людей, а й призводять до знищення унікальних природних територій, гинуть тварини, птахи, порушується екологічний баланс.
 
Не спалюйте суху траву, не залишайте відкритий вогонь у лісі та не розводьте багаття без потреби. Природа беззахисна перед вогнем – бережімо її разом», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  події, харків
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