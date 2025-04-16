16.04.2025 16:20 Віталій Хіневич

За добу в екосистемах України сталося 280 пожеж

280 пожеж у природних екосистемах, що охопили майже 275 га, зафіксовані в Україні протягом минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Найбільше горіло на Київщині (виникло 56 пожеж), Харківщині (42), Житомирщині (40), Вінниччині (21), Черкащині (17), а також у Сумській і Чернігівській областях — по 16 пожеж у кожній.

Основні причини – необережне поводження з вогнем і навмисні підпали.

«Такі дії не лише створюють загрозу для життя і здоров’я людей, а й призводять до знищення унікальних природних територій, гинуть тварини, птахи, порушується екологічний баланс.

Не спалюйте суху траву, не залишайте відкритий вогонь у лісі та не розводьте багаття без потреби. Природа беззахисна перед вогнем – бережімо її разом», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.