15.04.2025 16:00 Віталій Хіневич

Жителів Харківщини попередили про сезон кліщів

Розпочинається перший пік активності кліщів, який припадає на період з квітня по травень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма) характеризується переважним ураженням шкіри (у вигляді кільцеподібної еритеми, яка мігрує), нервової системи, опорно-рухового апарату, порушенням серцевої діяльності.

У певної кількості захворілих в місці укусу кліща еритема не виникає. У разі несвоєчасного лікування хвороба набуває хронічного рецидивуючого перебігу та стає майже невиліковною.

Щоб попередити присмоктування кліщів необхідно дотримуватись таких правил:

проводити на присадибних та дачних ділянках систематичний покіс трави, не захаращувати ділянки чагарником, порубаними гілками, сміттям;

перед відвідуванням лісу, лісосмуги або рекреаційної зони необхідно обробити поверхню тіла репелентом для відлякування кліщів;

одяг повинен бути світлого кольору та попереджувати потрапляння кліща на оголені ділянки тіла людини (штани необхідно заправити в шкарпетки, светр в штани, одяг повинен мати щільні манжети та комір тощо);

кожні 2 години перебування на природі необхідно проводити само- та взаємоогляди, а перед тим, як зайти до приміщення, ретельно струсити верхній одяг.

У разі наявності домашніх тварин, порадьтесь з фахівцями ветеринарної медицини, як, окрім візуального огляду, убезпечити свого домашнього улюбленця від хвороб, які передаються кліщами.

Необхідно пам’ятати, що кліщів можна занести у домівку разом з квітами, травами, підібраними з землі гілочками, листям та грибами. Тому необхідно проводити огляди тіла ще декілька днів після відвідування природних осередків через імовірність нападу кліща вже після самої прогулянки.

У разі присмоктування кліща, необхідно його якомога швидше видалити та дослідити на наявність «кліщових інфекцій».

Видалити цю істоту краще в медичній установі. З метою кращого зберігання та недопущення висихання кліща до відправки на дослідження, його потрібно загорнути у вологий бинт, помістити у скляний або пластиковий посуд з кришкою та тримати в холодильнику.

Якщо кліща немає можливості дослідити або при дослідженні він виявився інфікованим, негайно зверніться до лікаря – інфекціоніста для призначення лікування.

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