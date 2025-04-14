14.04.2025 14:55

У Харківській області починається імунізація диких тварин проти сказу

З 14 квітня 2025 року на території області розпочалась кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Розподіл приманок з вакциною відбуватиметься наземним методом на площі 15 301,77 км2 лісових та мисливських угідь Харківської області, яка визначена протоколами засідань державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при районних військових адміністраціях.

Згідно з графіком розподіл приманок з вакциною буде проводитись:

з 14.04.2025 по 16.04.2025 – на території Богодухівського та Харківського районів;

з 16.04.2025 по 19.04.2025 – на території Берестинського району;

з 21.04.2025 по 23.04.2025 – на території Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів;

з 23.04.2025 по 26.04.2025 – на території Ізюмського та Лозівського районів.

Приманка має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу.

Мешканців Харківської області закликають, при виявленні приманок не брати їх руками й не переносити з місць розкладання.

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