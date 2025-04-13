13.04.2025 20:38 Дмитро Колонєй
Стало відомо, скільки будинків пошкоджено через атаку БПЛА у Харкові
Комунальні служби ліквідують наслідки удару по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, внаслідок атаки російського безпілотника «Молнія» в Київському районі
-
пошкоджено щонайменше чотири будівлі
-
вибито 44 вікна та 16 склінь балконів.
Комунальні служби одразу розпочали ліквідацію наслідків атаки, вже о 16:00 фахівці закрили
-
23% вікон у квартирах,
-
60% вікон у місцях загального користування та
-
повністю балкони.
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжує закривати пошкоджені контури, а КП «Харківблагоустрій» прибирає бите скло та впорядковує прилеглу територію.
Також на місці працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій через державну програму «єВідновлення».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав. що ворог вдарив
по центру Харкова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0