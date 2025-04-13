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13.04.2025  20:38   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки будинків пошкоджено через атаку БПЛА у Харкові

Комунальні служби ліквідують наслідки удару по Харкову.

Ліквідують наслідки удару БПЛА по місту комунальні служби: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, внаслідок атаки російського безпілотника «Молнія» в Київському районі
  • пошкоджено щонайменше чотири будівлі
  • вибито 44 вікна та 16 склінь балконів. 
Ліквідують наслідки удару БПЛА по місту комунальні служби: Новини Харкова
 
Комунальні служби одразу розпочали ліквідацію наслідків атаки, вже о 16:00 фахівці закрили
  • 23% вікон у квартирах,
  • 60% вікон у місцях загального користування та
  • повністю балкони. 
Ліквідують наслідки удару БПЛА по місту комунальні служби: Новини Харкова
 
КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжує закривати пошкоджені контури, а КП «Харківблагоустрій» прибирає бите скло та впорядковує прилеглу територію.
 
Ліквідують наслідки удару БПЛА по місту комунальні служби: Новини Харкова
 
Також на місці працюють фахівці КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо отримання компенсацій через державну програму «єВідновлення».
 
Ліквідують наслідки удару БПЛА по місту комунальні служби: Новини Харкова
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав. що ворог вдарив по центру Харкова.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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