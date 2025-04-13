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13.04.2025  13:16   Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по центру Харкова

Про удар окупантів поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Ворог вдарив по центру Харкова

"Ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району міста. Наслідки уточнюються, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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