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13.04.2025  13:01   Дмитро Колонєй

Суми, Харків з вами! Не словами - серцем - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов висловив співчуття та підтримку мешканцям Сум через жахливий удар росіян.


Суми, Харків з вами! Не словами - серцем - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців Сум через підступний та жахливий удар загарбників по місту, передає РЕДПОСТ:
  
"Для Росії терор - це вже звичка. Це їхня щоденна робота. Їм не потрібна причина, їм потрібна лише ціль. А ми… Ми знову рахуємо загиблих. Знову оплакуємо. Знову ховаємо тих, хто мав жити.
 
Цього разу - Вербна неділя. Святий день. День надії. А по центру Сум летять ракети. Просто по людях. Уже понад двадцять закреслених життів. Назавжди. Дітей, дорослих, мам, тат, рідних - українців.
 
Суми, Харків з вами! Не словами - серцем. Бо ми розуміємо. Ми теж втрачали. І продовжуємо втрачати. Але не зламаємось. Ніколи.
 
Вічна пам’ять кожному, кого не повернути. Сили кожному, хто залишився. І віри в справедливе закінчення війни, бо ми не маємо права на зневіру"
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, суми
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