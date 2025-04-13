13.04.2025 13:01 Дмитро Колонєй

Суми, Харків з вами! Не словами - серцем - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов висловив співчуття та підтримку мешканцям Сум через жахливий удар росіян.



Суми, Харків з вами! Не словами - серцем - Ігор Терехов



Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців Сум через підступний та жахливий удар загарбників по місту, передає РЕДПОСТ

"Для Росії терор - це вже звичка. Це їхня щоденна робота. Їм не потрібна причина, їм потрібна лише ціль. А ми… Ми знову рахуємо загиблих. Знову оплакуємо. Знову ховаємо тих, хто мав жити.

Цього разу - Вербна неділя. Святий день. День надії. А по центру Сум летять ракети. Просто по людях. Уже понад двадцять закреслених життів. Назавжди. Дітей, дорослих, мам, тат, рідних - українців.

Суми, Харків з вами! Не словами - серцем. Бо ми розуміємо. Ми теж втрачали. І продовжуємо втрачати. Але не зламаємось. Ніколи.

Вічна пам’ять кожному, кого не повернути. Сили кожному, хто залишився. І віри в справедливе закінчення війни, бо ми не маємо права на зневіру"