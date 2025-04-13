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13.04.2025  16:07   

У Харкові оголошено День жалоби

14 квітня 2025 року мер Харкова Ігор Терехов оголосив у місті Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по місту Суми.


У Харкові оголошено День жалоби
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що 14 квітня 2025 року у Харкові, як і в низці інших міст України, буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по місту Суми.
 
Наші співчуття родинам загиблих.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов висловив співчуття та підтримку мешканцям Сум через жахливий удар росіян.
 

 

Тэги:  ігор терехов, день жалоби, харків
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