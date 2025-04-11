11.04.2025 13:20

Ігор Терехов вітає юдеїв зі святом Песах

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова зі святом Песах.



Ігор Терехов вітає юдеїв зі святом Песах



«Шановні представники юдейської громади міста Харкова!

Вітаю вас зі святом свободи, надії та духовного оновлення! Песах - це не просто згадка про визволення єврейського народу з єгипетського рабства. Це символ перемоги світла над темрявою, віри - над страхом, єдності - над розділенням.

У складні часи війни ваша громада продовжує бути взірцем взаємодопомоги та щирої турботи. Ви допомагаєте переселенцям, берете участь у благодійних ініціативах, у збереженні міжнаціонального діалогу та солідарності. Дякую вам за це!

Нехай свято Песах принесе у ваші домівки мир, затишок, силу духу та впевненість у завтрашньому дні!».

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