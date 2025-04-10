10.04.2025 19:14

У Харкові визначили переможців конкурсу «Учитель року - 2025» (фото)

Міський голова Ігор Терехов 10 квітня привітав кращих педагогів міста з перемогою в міському конкурсі «Учитель року - 2025».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер наголосив на винятковій ролі вчителів в умовах війни та зазначив, що саме завдяки освітянам Харків, попри тяжкі обставини, зберігає статус освітянської столиці України, повідомляє РЕДПОСТ

«Ви - найкращі в Україні. І це не порожні слова. Ви працюєте в умовах, у яких не працює більше ніхто - повітряні тривоги, обстріли... Та, попри це, ви продовжуєте навчати дітей - хтось онлайн, хтось у підземних класах. Але головне - не лише знання, які ви даєте, а душа, яку ви вкладаєте в молоде покоління. Ви даруєте дітям і родинам надію, виховуєте справжніх українців і харківʼян. Я вдячний кожному з вас! Бажаю здоров’я, щастя, радості й скорішого настання миру», - сказав Ігор Терехов.

Конкурс «Учитель року» щорічно проводиться під патронатом міського голови. Цього року освітяни змагалися в чотирьох номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Технології/Трудове навчання» та «Хімія».

Змагання проходили у два етапи - районний та міський. Загалом участь у конкурсі взяли 136 учителів, з яких до фіналу дійшли 38. Вони пройшли три етапи випробувань і шість конкурсних змагань. Їхню роботу оцінювало журі з 22 провідних науковців і освітян Харкова.

Переможцями конкурсу стали: у номінації «Зарубіжна література» - вчитель ліцею №116 Олена Ламкова; у номінації «Історія» - вчитель ліцею №3 Владислав Кронгауз, вчитель ліцею №80 Вадим Попович та вчитель ліцею №39 Ірина Сірик; у номінації «Технології/Трудове навчання» - вчитель ліцею №78 Тетяна Постоєнко; у номінації «Хімія» - вчитель ліцею №152 Оксана Аксьонова.

Ще дев’ять педагогів здобули звання лауреатів за новаторство, креативність та сучасний підхід до навчання.

Переможці отримали Почесні грамоти виконкому Харківської міської ради та щомісячну премію в розмірі 10 тис. грн протягом року, лауреати - Подяки міського голови та сертифікати на 3 тис. грн.



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