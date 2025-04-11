11.04.2025 12:35

Повідомлено про підозру у державній зраді колишній держслужбовиці Куп’янського районного відділу поліці

58-річна жінка на момент початку військової агресії рф проти України обіймала посаду у правоохоронному органі, а саме «спеціаліста режимно-секретного сектору Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківської області».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час окупації вона перейшла на бік ворога.

Використовуючи всі свої набуті навички та професійний досвід, у червні 2022 року жінка почала працювати «ісполняющєй обязанності інспектора групи документального обєспєчєнія, рєжима сєкрєтності і дєлопроізводства управлєнія внутрєнніх дєл врємєнной гражданской адміністраціі Харьковской області».

Зловмисниця виконувала покладені на неї обов’язки, зокрема, здійснювала переклад паспортів громадян України на російську мову для подальшого отримання ними паспортів громадян російської федерації.

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