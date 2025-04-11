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11.04.2025  08:45   

Харківщина на ранок 11 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
22:28 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБ пошкоджено будівлю медичного закладу та гаражі. Спалахнули 8 гаражів та три автомобілі на площі 320 м.кв. Постраждав 61-річний чоловік.
 
22:13 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБ на подвір'я приватного домоволодіння пошкоджено приватний будинок, горіло сміття на площі 20м.кв. Також під час обстріли було пошкоджено ще 7 приватних будинків, гараж, сарай. Постраждали 62-річний чоловік та 74-річна жінка.
 
22:05 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБ в землю, пошкоджено дві п'ятиповерхівки.
 
18:50 - Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) горіла трава на площі 400 м.кв.
 
17:59 - Богодухівський р-н, Золочіська ТГ, с. Баранівка, за межами. Внаслідок обстрілу (попередньо 4-х КАБів) відбулося влучання у відкриту територію. 
 
17:55 - Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Грушівка. Внаслідок обстрілу горів очерет на площі 2,9 га.
 
17:05 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 5 м.кв. Також у багатоквартирному житловому будинку вибито вікна.
 
16:50 - Ізюмський р-н, с. Борова. Внаслідок влучання КАБ в землю, горіло дерево на площі 2 м.кв., пошкоджено два двоповерхових житлових будинка, дві будівлі дитячого садку (попередньо були вже пошкоджені), автомобіль «швидкої».
 
10:52 - Ізюмський р-н, м. Ізюм. Горіли конструктивні елементи неексплуатуємої будівлі на площі 5 м.кв. Пошкоджено вікна у приватному будинку, три будівлі ринку та МАФ (скління та фасад). 
 
08:45 - Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок ураження БПЛА «Шахед» у відкриту місцевість, поблизу пожежно-рятувальної частини, пошкоджено будівлю (скління 7 вікон, 2 воріт) та приватний будинок навпроти (скління та дах). Постраждала 49-річна жінка. 
 
На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 7 пожеж, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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