11.04.2025 08:45

Харківщина на ранок 11 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

22:28 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБ пошкоджено будівлю медичного закладу та гаражі. Спалахнули 8 гаражів та три автомобілі на площі 320 м.кв. Постраждав 61-річний чоловік.

22:13 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБ на подвір'я приватного домоволодіння пошкоджено приватний будинок, горіло сміття на площі 20м.кв. Також під час обстріли було пошкоджено ще 7 приватних будинків, гараж, сарай. Постраждали 62-річний чоловік та 74-річна жінка.

22:05 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання КАБ в землю, пошкоджено дві п'ятиповерхівки.

18:50 - Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Стецьківка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) горіла трава на площі 400 м.кв.

17:59 - Богодухівський р-н, Золочіська ТГ, с. Баранівка, за межами. Внаслідок обстрілу (попередньо 4-х КАБів) відбулося влучання у відкриту територію.

17:55 - Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Грушівка. Внаслідок обстрілу горів очерет на площі 2,9 га.

17:05 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 5 м.кв. Також у багатоквартирному житловому будинку вибито вікна.

16:50 - Ізюмський р-н, с. Борова. Внаслідок влучання КАБ в землю, горіло дерево на площі 2 м.кв., пошкоджено два двоповерхових житлових будинка, дві будівлі дитячого садку (попередньо були вже пошкоджені), автомобіль «швидкої».

10:52 - Ізюмський р-н, м. Ізюм. Горіли конструктивні елементи неексплуатуємої будівлі на площі 5 м.кв. Пошкоджено вікна у приватному будинку, три будівлі ринку та МАФ (скління та фасад).

08:45 - Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок ураження БПЛА «Шахед» у відкриту місцевість, поблизу пожежно-рятувальної частини, пошкоджено будівлю (скління 7 вікон, 2 воріт) та приватний будинок навпроти (скління та дах). Постраждала 49-річна жінка.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та в районі Загризового.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 7 пожеж , спричинені ворожими обстрілами.