11.04.2025 08:05 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовано 7 пожеж, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 10 по 11 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У місті Куп’янськ горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 5 м кв. Постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

Вечорі, внаслідок обстрілу Куп’янського району, в селах Грушівка та Стецьківка на відкритій місцевості горіла трава на загальній площі 3,3 Га. Постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

Вночі, внаслідок влучання КАБ на подвір'я приватного домоволодіння було пошкоджено приватний будинок, горіло сміття на площі 20 м кв. Також пошкоджено 7 сусідніх будинків, гараж та сарай. Постраждали 62-річний чоловік та 74-річна жінка.

За іншою адресою пошкоджено будівлю лікарні, горіли 8 гаражів та 3 автомобілі на площі 320 м кв. Постраждав 61-річний чоловік, його було госпіталізовано до медичного закладу.

Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 8 рятувальників. Пожежі оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

О 10:00 виникла побутова пожежа у приватному домоволодінні с. Пересічне Харківського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 30 м кв. Під час гасіння пожежі постраждала жінка 1998 року народження. О 10:58 пожежу було ліквідовано. Причина пожежі коротке замикання електромережі.

10 квітня у с. Гонтарівка Чугуївського району під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався 40-річний чоловік, працівник місцевого сільськогосподарського підприємства. У важкому стані постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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