На Харківщині ЗСУ дали відсіч ворогу на Куп'янському напрямку, триває бій за Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 9 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про атаки загарбників на Куп'янському напрямку Харківщини.
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День буде емоційним та непередбачуваним. Дотримуйтесь своїх бажань і почуттів, довіряйте інтуїції. Спілкування та дружелюбність можуть принести успіх.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.
9 квітня в Україні та по всьому світу відзначають Всесвітній день антикваріату.
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