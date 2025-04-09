На Харківщині ЗСУ дали відсіч ворогу на Куп'янському напрямку, триває бій за Вовчанськ

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Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День буде емоційним та непередбачуваним. Дотримуйтесь своїх бажань і почуттів, довіряйте інтуїції. Спілкування та дружелюбність можуть принести успіх.

Прогноз погоди у Харкові на 9 квітня Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.