    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ЗСУ дали відсіч ворогу на Куп'янському напрямку, триває бій за Вовчанськ
09.04.2025  16:40   Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ дали відсіч ворогу на Куп'янському напрямку, триває бій за Вовчанськ

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 9 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Триває бій за Вовчанськ, відбито атаку ворога на Куп'янському напрямку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. На Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Харківському напрямку противник проводить одну наступальну дію в районі Вовчанська. Наразі триває бій.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив штурм неподалік Загризового. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про атаки загарбників на Куп'янському напрямку Харківщини.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.04 ЖКГ Комунальники наводили лад у пошкоджених обстрілами будинках Харкова 08.04 Надзвичайні події Інтервенти втретє вдарили по Харкову 08.04 Надзвичайні події Ворог вдарив по Харкову, пожежа на місці влучання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 