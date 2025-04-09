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09.04.2025  16:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка допомагала загарбникам керувати житловим господарством

Правоохоронці викрили мешканку Харківщини, яка працювала в окупаційної адміністрації.

Допомагала загарбникам керувати житловим господарством мешканка області: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час захоплення Куп’янщини збройними силами РФ 43-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом:
 
  • на початку серпня 2022 року стала «и. о. специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования Управления жилищно-коммунального хозяйства» у так званій ВГА; 
  • відповідала за складання службової документації, пов’язаної з формуванням заяв від жителів селища Ківшарівка щодо надання комунальних послуг та соціального забезпечення, а також організації робіт з благоустрою.
 
Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили приильницю загарбників.
 
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Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про суд у Харкові над ворожим агентом, який застрелив українського військового, планував вбити двох посадовців та вчинив диверсії.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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