09.04.2025 16:07 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка допомагала загарбникам керувати житловим господарством
Правоохоронці викрили мешканку Харківщини, яка працювала в окупаційної адміністрації.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час захоплення Куп’янщини збройними силами РФ 43-річна місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом:
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на початку серпня 2022 року стала «и. о. специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования Управления жилищно-коммунального хозяйства» у так званій ВГА;
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відповідала за складання службової документації, пов’язаної з формуванням заяв від жителів селища Ківшарівка щодо надання комунальних послуг та соціального забезпечення, а також організації робіт з благоустрою.
Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили приильницю загарбників.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про суд у Харкові над ворожим агентом, який застрелив
українського військового, планував вбити двох посадовців та вчинив диверсії.
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