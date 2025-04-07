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07.04.2025  18:43   Дмитро Колонєй

У Харкові допомогли десяткам підприємців захистити вікна у приміщеннях

Були захищені працівники й відвідувачи різних установ Харкова.

Допоміг десяткам підприємців захистити вікна Kharkiv Business Hub: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, «Kharkiv Business Hub» допоміг 60-ти підприємцям захистити бронеплівкою вікна у приміщеннях. За словами проєктного менеджера хабу Катерини Мішньової, під час обстрілів бронеплівка втримує уламки скла та вберегає людей у приміщенні від поранень.
 
Допоміг десяткам підприємців захистити вікна Kharkiv Business Hub: Новини Харкова
 
Конкурсна комісія обрала 60 підприємницьких локацій з 218-ти заявок. Серед переможців - кафе, ресторани, медичні клініки, освітні установи, страхові компанії та студії краси.
 
Допоміг десяткам підприємців захистити вікна Kharkiv Business Hub: Новини Харкова
 
Допоміг десяткам підприємців захистити вікна Kharkiv Business Hub: Новини Харкова
 
Проєкт «Kharkiv Business Hub» реалізується Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку, ГО «Платформа розвитку міста» в межах угоди між Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки та «Helvetas Ukraine» у співпраці з Чеською агенцією розвитку.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні почали діяти нові правила для ФОПів.
 
Тэги:  допомога, харків
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