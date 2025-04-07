07.04.2025 18:43 Дмитро Колонєй

У Харкові допомогли десяткам підприємців захистити вікна у приміщеннях

Були захищені працівники й відвідувачи різних установ Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , «Kharkiv Business Hub» допоміг 60-ти підприємцям захистити бронеплівкою вікна у приміщеннях. За словами проєктного менеджера хабу Катерини Мішньової, під час обстрілів бронеплівка втримує уламки скла та вберегає людей у приміщенні від поранень.

Конкурсна комісія обрала 60 підприємницьких локацій з 218-ти заявок. Серед переможців - кафе, ресторани, медичні клініки, освітні установи, страхові компанії та студії краси.

Проєкт «Kharkiv Business Hub» реалізується Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку, ГО «Платформа розвитку міста» в межах угоди між Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки та «Helvetas Ukraine» у співпраці з Чеською агенцією розвитку.

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