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01.04.2025  16:31   Дмитро Колонєй

В Україні почали діяти нові правила для ФОПів

Стало відомо, чого торкнулися зміни.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ФОПи 3-ї групи з 1 квітня 2025 року повинні подавати нову форму податкової декларації:
 
  • до декларації увійде розрахунок до сплати військового збору
  • подається 1 квітня до 12 травня включно. 
  • якщо доходу не було — подавати нічого не потрібно. 
  • єдиний податок та військовий збір треба сплатити протягом 10 днів після граничного терміну подання звітності.
 

На що необхідно звернути увагу ФОПам 1-ї та 2-ї груп: 

 
  • Військовий збір — 800 грн щомісяця до 20 числа. 
  • ЄСВ — 1760 грн 3 місяці сплачується до 20 травня, навіть якщо у вас не було доходу.
  • Ви не подаєте квартальні звіти, але податки мають бути сплачені вчасно. 
  • Військовий збір та ЄСВ можна платити наперед. 
  • Єдиний податок сплачується щомісяця авансом, сума податку — залежно від виду діяльності.
 
 
 
 
Тэги:  подія, фоп, бізнес
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