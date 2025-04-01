01.04.2025 16:31 Дмитро Колонєй
В Україні почали діяти нові правила для ФОПів
Стало відомо, чого торкнулися зміни.
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до декларації увійде розрахунок до сплати військового збору
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подається 1 квітня до 12 травня включно.
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якщо доходу не було — подавати нічого не потрібно.
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єдиний податок та військовий збір треба сплатити протягом 10 днів після граничного терміну подання звітності.
На що необхідно звернути увагу ФОПам 1-ї та 2-ї груп:
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Військовий збір — 800 грн щомісяця до 20 числа.
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ЄСВ — 1760 грн 3 місяці сплачується до 20 травня, навіть якщо у вас не було доходу.
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Ви не подаєте квартальні звіти, але податки мають бути сплачені вчасно.
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Військовий збір та ЄСВ можна платити наперед.
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Єдиний податок сплачується щомісяця авансом, сума податку — залежно від виду діяльності.
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