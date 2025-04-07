07.04.2025 16:03 Дмитро Колонєй
У Харкові чекають на суд організатори незаконного покер-клубу
Як діяв протизаконний заклад у Харкові з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 33-річний безробітний харківʼянин у липні 2024 року організував покер-клуб без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та без сплати податків, дя чого
-
орендував нежитлові приміщення в Основʼянському районі м. Харкова.
-
до оборудки він залучив двох знайомих з обласного центру — 35-річного чоловіка та жінку 38 років. Спільники працювали «адміністраторами».
-
на вхід до закладу встановив систему відеоспостереження. До гральної зали могли потрапити лише перевірені клієнти.
Ціна фішок у грі відповідала вартості реальних грошей. Гравці входили у гру і виходили зі столу в будь-який момент. Під час гри адміністратори відраховували з гравців комісію на користь покер-клубу з метою отримання прибутку.
На початку листопада 2024 року було проведено шість обшуків безпосередньо у гральному закладі, а також за місцями мешкання фігурантів та вилучено :
-
столи для гри в покер,
-
гральні фішки,
-
грошові кошти,
-
мобільні телефони,
-
чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилученого склала пів мільйона гривень.
Фігурантів судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0