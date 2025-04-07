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07.04.2025  16:03   Дмитро Колонєй

У Харкові чекають на суд організатори незаконного покер-клубу

Як діяв протизаконний заклад у Харкові з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 33-річний безробітний харківʼянин у липні 2024 року організував покер-клуб без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та без сплати податків, дя чого 
 
  • орендував нежитлові приміщення в Основʼянському районі м. Харкова.
  • до оборудки він залучив двох знайомих з обласного центру — 35-річного чоловіка та жінку 38 років. Спільники працювали «адміністраторами».
  • на вхід до закладу встановив систему відеоспостереження. До гральної зали могли потрапити лише перевірені клієнти.
 
 
Ціна фішок у грі відповідала вартості реальних грошей. Гравці входили у гру і виходили зі столу в будь-який момент. Під час гри адміністратори відраховували з гравців комісію на користь покер-клубу з метою отримання прибутку. 
 
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На початку листопада 2024 року було проведено шість обшуків безпосередньо у гральному закладі, а також за місцями мешкання фігурантів та вилучено :
  • столи для гри в покер,
  • гральні фішки,
  • грошові кошти,
  • мобільні телефони,
  • чорнові записи.
Орієнтовна вартість вилученого склала пів мільйона гривень.
 
 
Фігурантів судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як погріли руки на мільйони, завдяки афері з ремонтом, школи шахраї на Харківщині.
 

 

Тэги:  афера, харків, шахрайство, кримінал
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