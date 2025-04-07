07.04.2025 16:03 Дмитро Колонєй

У Харкові чекають на суд організатори незаконного покер-клубу

Як діяв протизаконний заклад у Харкові з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 33-річний безробітний харківʼянин у липні 2024 року організував покер-клуб без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та без сплати податків, дя чого

орендував нежитлові приміщення в Основʼянському районі м. Харкова.

до оборудки він залучив двох знайомих з обласного центру — 35-річного чоловіка та жінку 38 років. Спільники працювали «адміністраторами».

на вхід до закладу встановив систему відеоспостереження. До гральної зали могли потрапити лише перевірені клієнти.

Ціна фішок у грі відповідала вартості реальних грошей. Гравці входили у гру і виходили зі столу в будь-який момент. Під час гри адміністратори відраховували з гравців комісію на користь покер-клубу з метою отримання прибутку.

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На початку листопада 2024 року було проведено шість обшуків безпосередньо у гральному закладі, а також за місцями мешкання фігурантів та вилучено :

столи для гри в покер,

гральні фішки,

грошові кошти,

мобільні телефони,

чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого склала пів мільйона гривень.

Фігурантів судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.