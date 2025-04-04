04.04.2025 12:05 Віталій Хіневич

У Харкові зафіксовано пошкодження 37 будівель внаслідок атаки безпілотників

У будинках було вибито 809 вікон та 211 балконних склінь. Комунальники ще вночі почали ліквідацію наслідків атаки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Новобаварськомуу районі зафіксовано пошкодження 37 будівель внаслідок атаки безпілотників, яка сталася в ніч на 4 квітня.

Працівники КП «Харківспецбуд» та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають контури, а бригади КП «Харківблагоустрій» прибирають уламки, скло та великогабаритне сміття.

Співробітники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстежувати будинки та консультують мешканців щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 квітня у період з 21:55 до 22:05 російська армія вчергове атакувала Харків ударними безпілотниками.