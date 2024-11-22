22.11.2024 13:00

На Харківщині група осіб допомагала призовникам уникнути мобілізації за «студентською схемою»

Служба безпеки ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки та 2 його спільників, які діяли у змові.

Встановлено, що один із учасників схеми підшуковував бажаючих уникнути мобілізації, які не мали вищої освіти.

Після цього організатор оборудки через особисті зв’язки «супроводжував вступ» клієнтів до місцевого коледжу. Чоловік

допомогав фейковим студентам формально протрапити до начального закладу, в тому

числі із використанням підробних документів, без вступних іспитів.

Інша співучасниця підтримувала зв’язок з потенційними клієнтами та допомагала формально отримати статус ВПО. Це потрібно було для того, щоб клієнти могли безперешкодно отримати відстрочку від мобілізації у «потрібному» РТЦК та СП.

Вартість таких «послуг» становила до 6 тис. американських доларів з клієнта.

Під час обшуку за місцем проживання організатора схеми було виявлено грошові кошти у сумі майже півтора мільйони у гривневому еквіваленті.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, задіяні у протиправній діяльності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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