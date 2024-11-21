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21.11.2024  16:15   

10 жителів з прифронтових населених пунктів Куп'янщини та Ізюмщини евакуювали рятувальники

У зв'язку з небезпекою, що виникає через постійні обстріли окупантів, у Харківській області проводиться обов'язкова евакуація мешканців прифронтових районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Зокрема, 21 листопада рятувальники здійснили евакуацію 10 громадян із села Богуславка Борівської громади та міста Куп'янськ.
 
«Більшість евакуйованих – це люди похилого віку та маломобільні особи. Для забезпечення безпеки використовувались броньовані автомобілі. У заходах брали участь 8 рятувальників з Харківського, Київського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС, а також 3 одиниці броньованої техніки.
 
Організація евакуації проводиться Харківською обласною військовою адміністрацією у співпраці з Нацполіцією, ДСНС, місцевою владою та волонтерами, що сприяє злагодженій роботі та максимальному захисту цивільного населення»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери в Харківській області продовжують очищувати території від вибухонебезпечних предметів. За тиждень вдалося знешкодити 837 небезпечних знахідок та розмінувати десятки гектарів землі, доріг і домогосподарств.
 
Тэги:  харків
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