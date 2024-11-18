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18.11.2024  15:05   Віталій Хіневич

У Харкові безхатько ударив ножем у шию чоловіка працюючого електропилкою

У Салтівському районі через гучну роботу електропилки чоловік завдав ножовий удар у шию місцевому мешканцю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Встановлено, що під час проведення ремонтних робіт у 59-річного харків’янина виник побутовий конфлікт з безхатьком, який ночував в одній з квартир аварійного будинку.
 
Зловмисник декілька разів відключав електроподовжувач, тому що йому заважав звук від електропилки. Після короткої суперечки безхатько  наніс чоловіку удар ножем у шию. Потерпілого доставили до медичного закладу та надали необхідну допомогу.
 
Працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського районного управління № 2 встановили місцеперебування зловмисника та затримали його. Нападником виявився раніше неодноразово засуджений 55-річний чоловік.
 
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
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Тэги:  події, харків
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