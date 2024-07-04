04.07.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові системно встановлюють нові пожежні гідранти

Бригади комплексу «Харківводопостачання» за шість місяців встановили 413 нових пожежних гідрантів, зокрема 77 – у Салтівському районі міста, передає РЕДПОСТ .

За словами начальника Салтівської ділянки служби зовнішніх водопровідних мереж В'ячеслава Глущенка, не дивлячись на складності воєнного часу, в районі продовжуються всі передбачені технологічні та профілактичні огляди, а також ремонти та заміни об'єктів водопостачання. На особливому контролі – заміна та якісна реставрація пожежних гідрантів.

«Завжди протипожежні агрегати змінювали та ремонтували негайно, одразу після припису від ДСЛСУ, а в умовах підвищеної вогнебезпеки від спеки та безперервних обстрілів міста, справності пожежних гідрантів приділяємо першочергову увагу. Також, упорядкували 51 вуличну колонку, які можуть стати альтернативним джерелам води на період тимчасового відключення водопостачання.

За шість місяців поточного року усунули 144 аварійні ситуації на водопроводах, капітально відремонтували 110 оглядових колодязів із оновленням люків. Планово встановлюємо нову запірну арматуру, тільки за минулі півроку 59 агрегатів покращили функціонування водопровідного господарства району. Завдяки запірній арматурі зможемо мінімізувати відключення споживачів на період ремонтних та перекладальних робіт», - наголосив В'ячеслава Глущенко.

За його словами, нестача працівників у бригадах – головна проблема комунальників сьогодні. Але навіть малим складом продовжуємо змінювати технічно зношені мережі. Тільки цього року оновили 874 метри водоводів різних діаметрів, у тому числі значні обсяги перекладок провели вулицями - Героїв Праці, Руслана Плоходька, Академіка Павлова та проспекту Тракторобудівників.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники замінили понад 16 кілометрів внутрішньобудинкових систем.