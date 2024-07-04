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04.07.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області за тиждень виявили та знищили понад 800 вибухонебезпечних предметів

З 26 червня по 3 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 90 гектарів територій, виявили та знешкодили 826 вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, передає РЕДПОСТ.
 
Окрім того, протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 55 гектарів сільгоспугідь, близько 2 кілометрів ділянок автодоріг, понад 1,5 кілометри газопроводів, 21,7 кілометрів ліній електропередач, перевірили 7 об'єктів, а також розмінували 20 домоволодінь. До електромережі повторно підключили 2377 абонентів.
 
Впродовж 3 липня піротехнічні підрозділи розмінували майже 15 гектарів територій, понад 8 гектарів сільськогосподарських угідь, півкілометра ділянок автодоріг, майже 400 метрів газопроводу, а також понад 3,5 кілометри ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено 126 вибухонебезпечних предметів.
 
Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів: 101, 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через обстріл Харківської області.
 
Тэги:  міни, харків
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