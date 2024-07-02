На Харківщині Сили оборони відбили майже 30 штурмів російських окупантів

Минулої доби наші захистники відбивали наступи ворога на Харківському та Куп'янському напрямках.
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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 08.00 2 липня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
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Не відкладайте справи на потім, щоб не проґавити можливості. Сьогоднішні зусилля можуть відкрити нові перспективи у різних сферах.
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