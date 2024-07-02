На Харківщині Сили оборони відбили майже 30 штурмів російських окупантів

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах Липців, Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області.

Військові рф завдавали авіаційних ударів по Харкову та районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Лісна Стінка, Степова Новоселівка, Піщане, Куп’янськ Вузловий та Південне Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 липня ворог вдарив КАБом по Харкову.