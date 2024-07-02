02.07.2024 08:15 Рита Парфенова

Руйнації внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 2 липня

Російські військові застосовують авіацію, ЗРК та артилерію проти цивільних людей. Поліція Харківщини задокументувала чергові злочини росіян.



Фото ілюстративне

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

внаслідок удару ворожого БПЛА 1 липня у с. Карасівка сталося займання поля з пшеницею, площа пожежі склала 2 га;

1 липня військові рф завдали авіаудару по с. Лісна Стінка, пошкодивши житлові будинки та навчальний заклад;

у с. Мохнач 1 липня внаслідок обстрілу, попередньо з ЗРК С-400, пошкоджено житлові будинки;

2 липня вночі внаслідок обстрілу зс рф пошкоджено житловий будинок у с. Козача Лопань.

1 липня слідчо-оперативні групи, криміналісти і вибухотехніки провели 15 оглядів місць подій. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 липня ворог вдарив КАБом по Харкову.