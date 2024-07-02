Руйнації внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 2 липня

Російські військові застосовують авіацію, ЗРК та артилерію проти цивільних людей. Поліція Харківщини задокументувала чергові злочини росіян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
1 липня слідчо-оперативні групи, криміналісти і вибухотехніки провели 15 оглядів місць подій. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 липня ворог вдарив КАБом по Харкову.
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