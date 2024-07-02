    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Руйнації внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 2 липня
02.07.2024  08:15   Рита Парфенова

Руйнації внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 2 липня

Російські військові застосовують авіацію, ЗРК та артилерію проти цивільних людей. Поліція Харківщини задокументувала чергові злочини росіян.


Фото ілюстративне
Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

  • внаслідок удару ворожого БПЛА 1 липня у с. Карасівка сталося займання поля з пшеницею, площа пожежі склала 2 га;
  • 1 липня військові рф завдали авіаудару по с. Лісна Стінка, пошкодивши житлові будинки та навчальний заклад;
  • у с. Мохнач 1 липня внаслідок обстрілу, попередньо з ЗРК С-400, пошкоджено житлові будинки;
  • 2 липня вночі внаслідок обстрілу зс рф пошкоджено житловий будинок у с. Козача Лопань.

1 липня слідчо-оперативні групи, криміналісти і вибухотехніки провели 15 оглядів місць подій. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 липня ворог вдарив КАБом по Харкову.

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 