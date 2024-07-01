01.07.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

Обстріли, руйнування та постраждалі: ситуація у Харківській області на ранок 1 липня

Ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

16:30 м. Харків, Слобідський район. Відділення пошти. Внаслідок обстрілу ФАБ-500 горіли 8 вантажних автомобілів «Нової пошти». Пошкоджено 3 виробночо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей із них 1 восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.

1 липня 05:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.

16:26 Куп'янський р-н с. Колісниківка, Сеньківське лісництво, лісове господарство. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.

16:22 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.

16:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі, територія фермерського гочподарства. Пошкоджено господарчу споруду через ворожий обстріл.

11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.

Ізюмський район с. Яремівка на міні пелюсток підірвалась жінка 60 років, мешканка села. Надана медична допомога.

30 червня 08:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка, вул. Центральна. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку мало місце девʼять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

Купʼянський напрямок. Відбулося вісім боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Всі атаки відбито.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 30 червня по 1 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.