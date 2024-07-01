01.07.2024 08:05

Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 30 червня по 1 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ДСНС



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Куп’янському районі області та в Слобідському районі м. Харкова. Внаслідок обстрілів в області горів ліс на загальній площі 4 га, в місті - відділення "Нової пошти". Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Вдень ворог завдав авіаційного удару по території відділення "Нової пошти" в м. Харкові. В результаті обстрілу була частково пошкоджена будівля. Крім того, сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів.

Також пошкоджено 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. 1 людина загинула та 10 постраждало, з них одна 8-місячна дитина. До ліквідації наслідків ворожого удару залучено 9 одиниць техніки ДСНС та 55 рятувальників. О 18:00 пожежу було ліквідовано.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12070 осіб, з них 930 дітей та 276 маломобільних осіб.

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