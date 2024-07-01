    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ДСНС
01.07.2024  08:05   

Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 30 червня по 1 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


Обстріли Харкова та області: оперативна інформація від ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Куп’янському районі області та в Слобідському районі м. Харкова. Внаслідок обстрілів в області горів ліс на загальній площі 4 га, в місті - відділення "Нової пошти". Усі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
 
Вдень ворог завдав авіаційного удару по території відділення "Нової пошти" в м. Харкові. В результаті обстрілу була частково пошкоджена будівля. Крім того, сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів. 
 
Також пошкоджено 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. 1 людина загинула та 10 постраждало, з них одна 8-місячна дитина. До ліквідації наслідків ворожого удару залучено 9 одиниць техніки ДСНС та 55 рятувальників. О  18:00 пожежу було ліквідовано.
 
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12070 осіб, з них 930 дітей та 276 маломобільних осіб.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 Армія На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10 - Генеральний штаб ЗСУ 01.07 Медицина Про стан постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова 30 червня 01.07 Надзвичайні події Обстріли, руйнування та постраждалі: ситуація у Харківській області на ранок 1 липня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 