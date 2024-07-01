01.07.2024 07:30 Рита Парфенова

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно першого дня липня відзначається День архітектури України.





День архітектури України було започатковано на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, а з'явився він в українському офіційному календарі свят 17 червня 1995 року, після того, як президент України підписав відповідний Указ. Саме з цього моменту Україна розпочала святкувати День архітектури разом із усією планетою.



Проте, наступного 1996 року, в іспанському місті Барселона, на двадцятій Генеральній асамблеї, Міжнародна спілка архітекторів вирішила перенести Всесвітній день архітектури на перший понеділок жовтня. В Україні не стали переносити свято на іншу дату і тепер у нас є своя, ні від кого незалежна "архітектурна" дата.



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1 липня – День Курячого Бога. Курячий бог - невеликий камінь з отвором природного походження, проточеним водою, річковою чи морською; йому приписували властивості оберігати тварин та житла від злих сил.



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З 1994 року щорічно 1 липня у світі відзначають Міжнародний день жарту. Започаткував свято американський письменник і графік Уейн Рейнагель, щоб просувати власні збірки анекдотів у двох томах. Також цього дня проводили Міжнародний конкурс анекдотів.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять чудотворців і безсеребреників Косми і Дам’яна.



Літні Кузьминки – традиційно жіноче свято, їх ще називають «жіночими братчинами». Провівши день у клопотах по дому та городу, увечері жінки збиралися на посиденьки. За традицією, вони готували збірну кашу, для якої кожна приносить те, що може. Урізноманітнити стіл дозволялося лише овочами чи фруктами, але не тваринною їжею. Не обходилося застілля без пива чи домашньої наливки.



Їжі було прийнято готувати багато, щоб вистачило на частування сусідам та жебракам. Застілля супроводжувалося піснями, обміном корисними порадами та задушевними розмовами.



На Кузьминки збирали малину, аґрус (який додавали в обідні страви, наприклад, до смажених курчат), продовжували сінокіс та заготівлю сіна.



До заходу сонця люди просять вибачення одне в одного. При цьому неважливо, чи відчуває людина в чомусь провину чи ні. Головне – щирість.



Що не можна робити:

ризикувати;

жінкам – займатися важкою роботою, бо все життя важким буде.

За Юліанським календарем, 1 липня віруючі православної церкви вшановують пам’ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула.



Цього дня косили та сушили траву, якою згодом набивали матраци або заварювали цілющий чай зимовими вечорами.



Що не можна робити:

лінуватися;

пускати в дім незнайомців.

Також цього дня

1200 року в Китаї були винайдені сонячні окуляри у вигляді пластин кварцу. Вони були потрібні суддям для того, щоб свідки не бачили виразу їхніх очей під час допиту. До речі, офтальмологічні окуляри були винайдені майже на сто років пізніше – 1285 року.



1569 – Люблінською унією створена Річ Посполита (об'єднання Польщі та Литви).



1646 – народився Готфрід Вільгельм Лейбніц, німецький філософ-ідеаліст, і математик, і фізик, і навіть мовознавець. У ті часи вчені розробляли знання у багатьох напрямках. Лейбніц заснував Берлінську Академію Наук, яка спочатку називалася Бранденбурзьким науковим товариством. На прохання Петра Першого Лейбніц розробив проекти розвитку освіти та державного управління у Росії. І незважаючи на те, що Лейбніц вважав світ створенням бога, все ж таки оригінальну гіпотезу науці він подарував. Гіпотеза відкривала суть монадології і свідчила, що світ складається з незліченних психічних діяльних субстанцій.



1751 – надруковано перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел», виданий Дені Дідро та Жаном Лероном д'Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь у складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвітництва: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск'є, Гельвецій та ін.



1804 – народилася Жорж Санд (справжнє ім'я Амандіна Аврора Дюпен), французька письменниця.



1875 – розпочав діяльність Всесвітня поштова спілка.



1877 – розпочався перший Вімблдонський тенісний турнір. Розігрувалась першість серед чоловіків. Переможцем став Спенсер Гор. За право спостерігати фінальну гру глядачі платили один шилінг.



1910 – у Львові відбулася демонстрація із вимогою відкрити український університет.



1915 – перша сцена роздягання у кіно: австралійська актриса Аннетт Келлерман оголилася у фільмі «Дочка богів».



1916 – народилася Олівія де Хевілленд, американська актриса, володарка двох «Оскарів» («Кожному своє», «Віднесені вітром», «Спадкоємиці»).



1929 - американський художник Елзі Сегер створив героя коміксів, а згодом і мультфільмів, матроса на ім'я Папай, сили якого вдесятьох після з'їденого шпинату.



1993 – в Україні з'явився мобільний зв'язок. Перший дзвінок з мобільного телефону здійснив перший президент України Леонід Кравчук. Тоді, 1 липня 1993 року, він торжественно перерізав телефонний провід як символ провідного зв'язку.



1934 – народився Сідні Поллак, американський актор, кінорежисер та продюсер (Тутсі, Сабрина, Фірма).



1939 – у Харкові відкрився Театр ляльок. Штат театру на той період становило лише 20 осіб, включаючи художнього керівника – Струменка Олександра Миколайовича. Саме його п'єсою «На волі» відкрився перший театральний сезон 18 серпня 1939 року (режисер – О.Струменко, художник – О.Іванов, композитор – О.Берндт).



1952 – народився Ден Ейкройд, канадський актор ("Сержант Білко", "Мисливці за привидами"), учасник гурту "The Blues Brothers" (як Елвуд Блюз).



1964 – народився Тарас Чорновіл, український політичний діяч.



1967 – народилася Памела Андерсон, канадська фотомодель, актриса (Рятувальники Малібу).



1972 – народилася Клер Форлані, американська актриса («Знайомтеся, Джо Блек», «Скеля», «В ім'я короля: Історія облоги підземелля»)



1977 – народилася Лів Тайлер (справжнє прізвище Рундгрен), американська кіноактриса («Армагеддон», «Володар кілець»), фотомодель, дочка лідера гурту «Aerosmith» Стівена Тайлера.



1977 – НЛО відвідало базу НАТО в Італії; на якийсь час зникла електрика в радіусі 5 км.



1979 – фірма «Sony» представила портативний аудіоплеєр Walkman, найзнаменитіший пристрій такого типу... до появи iPod.



1997 – Гонконг знову став частиною Китаю. "Сянган", по-кантонськи "Гонгонг", означає "Ароматна бухта". Протягом 155 років ця територія знаходилася у володінні Великобританії – у 1842 році, зазнавши поразки в англо-китайській війні 1840–1842, Китай був змушений віддати ці території англійцям.



2014 – Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Ангеліна, Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро.



за Юліанським календарем: Василь, Віктор, Іпатій, Леонтій, Ніканор, Олександр, Сергій, Феодул.