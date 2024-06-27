У провулку Театральному у вихідні буде заборонений рух транспорту

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення ГО «Звичайні люди» благодійного маркету, передає РЕДПОСТ .
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Сьогодні краще уникати революцій та ризикованих експериментів, дотримуючись перевірених шляхів. Це допоможе досягти успіху в будь-якій сфері життя.
Ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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