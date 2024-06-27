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27.06.2024  17:25   

У провулку Театральному у вихідні буде заборонений рух транспорту

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення ГО «Звичайні люди» благодійного маркету, передає РЕДПОСТ .

 
Рух транспорту у пров. Театральному, на ділянці від вул. Дівочої до вул. Куликівської, буде заборонений з 10:00 по 22:00 29 та 30 червня.
 
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Дівочою, Чорноглазівською, Куликівською та ін.
 
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Тэги:  харків, дороги
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