Окупанти завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці - Генеральний штаб ЗСУ

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки.
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Сьогоднішній день сприятливий для творчості, самовираження та генерації нових ідей. Однак можливі емоційні потрясіння та затяжні з'ясування стосунків.
Днем на небі з'являються хмари, які розсіюються ввечері, не приносячи опадів.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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