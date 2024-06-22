22.06.2024 15:00

Окупанти завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці - Генеральний штаб ЗСУ

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зі сторони Бєлгорода (рф) терористи завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці, з Шебекіно (рф) керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ.

За сьогодні на Куп’янському напрямку війська противника дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки.

По Петропавлівці агресор завдав двох ударів чотирма КАБами. Вісім спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, триває боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 1 пожежу в Ізюмському районі області.