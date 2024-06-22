22.06.2024 12:05

Правоохоронці повідомили про наслідки обстрілу Харківської області

Протягом доби військові рф наносили удари по населених пунктах Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

21 червня у Вовчанську в автомобіль працівників пошти влучив ворожий дрон. Загинула цивільна жінка, чоловік дістав поранення.

Також 21 червня війська рф завдали удари з застосуванням ФАБ-1500 по селу Борова. Пошкоджені приватні домоволодіння, магазини, автомобілі. Тілесні ушкодження отримав цивільний чоловік.

Село Кирилівка ворог обстріляв трьома УМПБ Д-30 СН. Пошкоджено приватні домоволодіння, двоповерхові будинки, магазин, будинок культури, господарчі споруди та виробничі будівлі.

У селі Підлиман окупанти застосували проти мирних мешканців РСЗО. Пошкоджені приватні домоволодіння, приміщення дитячого садку та приміщення сільського будинку культури.

Керованою авіабомбою росіяни нанесли удар по селу Вільхівка. Пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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